Hell und modern präsentierte sich die umfangreich sanierte kleine Turnhalle an der Werscher Straße. Lediglich hinsichtlich der schlechten Akustik besteht noch Handlungsbedarf. FOTO: Johanna Kollorz Endlich wieder nutzbar So sieht die kleine Turnhalle in Bissendorf nach der Sanierung aus Von Johanna Kollorz | 01.06.2022, 13:00 Uhr

Moderner, heller, schöner: Die kleine Turnhalle an der Werscher Straße in Bissendorf präsentiert sich seit kurzem in moderner, einladender Optik. Montagabend wurde sie nach umfangreicher Sanierung offiziell ihrer Bestimmung übergeben: der Nutzung durch Vereinssportler und Schüler in Bissendorf.