In Bissendorf verunglückten ein Schulbus undein Auto Foto: NWM-TV up-down up-down Schulbus doch nicht beteiligt Transporter und Mini-Cooper verunglücken in Bissendorf – vier Verletzte Von Anke Schneider | 22.02.2023, 08:52 Uhr | Update vor 19 Min.

Ein Transporter und ein Minicooper sind am Mittwochmorgen gegen 8.12 Uhr in Bissendorf verunglückt. In einer ersten Meldung der Polizei hatte es geheißen, dass auch ein Schulbus in den Unfall verwickelt war.