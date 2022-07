In der Nähe des Königstreffens 2022 in Schledehausen ist ein 38-Jähriger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. FOTO: NWM-TV up-down up-down 38-Jähriger gestorben Tödlicher Unfall am Rande des Königstreffens in Schledehausen: Auto fährt in Männergruppe Von Nico Buchholz | 09.07.2022, 07:37 Uhr | Update vor 31 Min.

In der Nähe des Königstreffens im Bissendorfer Ortsteil Schledehausen ist es in der Nacht zu Samstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Auto fuhr in eine Gruppe von drei Männern, die am Straßenrand gingen. Ein 38-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt.