In Bissendorf an der Abfahrt der A30 stehen 16 Ladestationen der Firma Tesla. FOTO: Niclas Kaehlert 16 Ladesäulen für E-Autos Tesla baut Supercharger-Aufladestationen an A30-Abfahrt in Bissendorf Von Niclas Kaehlert | 17.02.2022, 06:45 Uhr

Auf einem Parkplatz an der Abfahrt der A30 in Bissendorf werden demnächst 16 Ladesäulen der Firma Tesla in Betrieb genommen. Besitzer eines Elektroautos können dieses dort künftig aufladen, auch wenn sie keinen Tesla fahren. Doch nicht jeder E-Autofahrer profitiert davon.