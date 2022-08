Jaqueline Hartmann beim Stechen eines ihrer Lieblingsmotive: Pfingstrosen. FOTO: Johanna Kollorz up-down up-down Logo NEO Von Zahnarzthelferin zur Tattoo-Künstlerin Bissendorf: Jaqueline Hartmann tätowiert am liebsten schwierige Motive Von Johanna Kollorz | 20.08.2022, 07:45 Uhr | Update vor 2 Std.

In Bissendorf greift die 32-jährige Jaqueline Hartmann regelmäßig zur Nadel, dabei ist sie eigentlich gelernte Zahnarzthelferin. Bei einem Besuch in ihrem Studio im Stil der 50er/60er Jahre hat die Tattookünstlerin uns unter anderem erzählt, was ihr Steckenpferd ist und bei welchen Anfragen sie ablehnt.