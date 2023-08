Schauspieler im Interview Tatort-Star Joe Bausch kommt nach Bissendorf Von Johanna Kollorz | 26.08.2023, 08:01 Uhr Joe Bausch, eigentlich Hermann Joseph Bausch-Hölterhoff, dem Publikum als Gerichtsmediziner aus dem Kölner Tatort bekannt, kommt am 16. September in den Bürgersaal Bissendorf. Foto: dpa/Bernd Thissen up-down up-down

Nur wenige Menschen kennen persönlich so viele Schwerverbrecher wie der langjährige Gefängnisarzt und True-Crime-Spezialist Joe Bausch. In seinem aktuellen Buch „Maxima Culpa“ geht der einst schüchtern wirkende Junge vom Bauernhof der Frage nach, wie Gewalttaten entstehen. Am 16. September kommt er auf Einladung des KuBiss in den Bürgersaal Bissendorf.