Bewohner erhalten Information per Zettel Bis Mitte September: Zahlreiche Straßensperrungen in Bissendorf angekündigt Von Henrike Laing | 04.08.2023, 11:31 Uhr An verschiedenen Stellen in Bissendorf werden zwischen August und Mitte September Bauarbeiten durchgeführt.

In Bissendorf beginnen am Montag, 7. August, Straßenunterhaltungsarbeiten an Fahrbahnen und Banketten. Dadurch kommt es in den nächsten Wochen zu zahlreichen kurzfristigen Vollsperrungen im Gemeindegebiet.