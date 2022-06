„Die Idee für dieses Projekt kam dadurch zustande, dass einige von uns in einer Ausstellung der Gruppe Quintexsenz in Dortmund Leporellos gesehen hatten und davon sehr begeistert waren“, so Ruth Dresing, Sprecherin der Gruppe, während der Vernissage. Neben elf farbenfrohen Leporellos, also faltbaren Heften in Form eines langen Streifens, stellen die Textilkünstlerinnen eine Reihe ganz unterschiedlicher Arbeiten aus, die während der vergangenen zwei Jahre entstanden sind.

„Die schönsten Stoffe findet man auf Messen oder im Spezialgeschäft“, verriet Annette Rußwinkel, die neben einem farbenfrohen Leporello zum Spruch „Komm, sagte der blaue Fleck zum roten Faden, gehen wir ins Grüne und treiben es bunt“ auch mit kleinen Textilkunstwerken wie Nadelheftchen, Deckchen, Läufern oder Umschlägen für Mutterpässe und Kinderuntersuchungshefte vertreten ist.

Häufig begegnen dem Betrachter üppige Blumenmotive – so in Brigitte Frielings Leporello „Blumenwelt“, in Anette Wilkes Hexagon „Blumenwiese“, Monika Thauer-Cronies Quilt „Victorian Lily“ oder Ulla Getzkowskys zweiteiligem Ausstellungsstück „Dornröschens Kopfkissen“ und „Dornröschens Bettdecke“.

Dass das aktuelle Thema den einzelnen Künstlerinnen große kreative Freiheit ließ, verdeutlichen ein Feuerwerk der Farben und die Vielfalt an Möglichkeiten, die das Patchworken, das Quilten und die Textilkunst mit ihren verschiedenen Oberflächentechniken zu bieten haben.

So bedient sich etwa Eva Traphagen einer speziellen Bügeltechnik namens Vliesofix, mit deren Hilfe sie ein großes und drei kleine bunte Textilbücher mit Häusern, Landschaften, Blumen und Tieren geschaffen hat.