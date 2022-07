Weil der Bau der katholischen St.-Dionysius-Kirche in Bissendorf ohne die erforderliche Baugenehmigung begonnen worden war, mussten die Kirchenbauer seinerzeit gänzlich ohne unterstützende staatliche Gelder auskommen. Doch durch intensive Spendenbereitschaft der Bevölkerung konnte Ende des 19. Jahrhunderts eine beeindruckend schöne Kirche gebaut werden.

St.-Dionysius in Bissendorf

Den Altar der Heiligen Familie in der Bissendorfer St.-Dionysius-Kirche stiftete ein Ehepaar, nachdem dessen Sohn nach einer drohenden Erblindung gerettet wurde.

Die im Jahre 1200 errichtete katholische Bissendorfer Kirche war etwa 880 Jahre später schon ziemlich in die Jahre gekommen, als der damalige Osnabrücker Bischof im Rahmen eines Firmgottesdienstes im Frühjahr 1885 den miserablen baulichen Zustand zum Anlass nahm, eine deutliche Mahnansprache an seine Schäfchen zu richten: „Es sieht aus wie auf einer Burgruine, wo aus den Mauerritzen schon die Fliederbüsche wachsen.“ So habe der Bischof von der Kanzel gewettert, hat es Christiane auf dem Kampe der Pfarrchronik entnommen, die vom damaligen Vikar als begleitendes Bautagebuch geführt wurde.

Die Historikerin und Kirchenmusikerin auf dem Kampe arbeitet seit einigen Jahren ehrenamtlich das Pfarrarchiv der St.-Dionysius-Kirche auf und veranstaltet dort regelmäßig Führungen. Das Donnerwetter des Osnabrücker Kirchenoberhauptes hatte bei den Gläubigen Wirkung gezeigt. Ein halbes Jahr später hatten sich fast alle Familien der Gemeinde verpflichtet – woran der sehr dynamische Vikar Buchholz einen großen Anteil hatte –, fortan regelmäßig monatliche Spenden abzugeben, sodass acht Jahre später mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte: Im Oktober 1893 wurde auf dem Kirchplatz eine Notkirche aus Fachwerk errichtet. Einen Monat später begannen die Bissendorfer mit dem Abbruch der alten Kirche, und im Frühjahr 1894 erfolgte der erste Spatenstich für die neue St.-Dionysius-Kirche, der der Bischof 100 zusätzliche Plätze und eine zweite Sakristei genehmigt hatte. So weit, so gut. Doch was auch damals bereits erforderlich war, fehlte: die ordnungsgemäße polizeiliche Baugenehmigung. Wie sich aus der Pfarrchronik ergibt, hatte der Kirchenvorstand wohl einen Antrag auf Baugenehmigung beim Ortsvorsteher gestellt. „Dort muss das Ganze wohl irgendwie stecken geblieben sein“, mutmaßt auf dem Kampe. Auf jeden Fall wunderten sich die Bauherren nach einer Weile, dass noch keine staatlichen Zuschüsse geflossen waren. Nachfragen bei der zuständigen Behörde ergaben, dass diese nichts von der Bautätigkeit wusste. Die war inzwischen auf Fensterhöhe angelangt und wurde – die fehlende Genehmigung ignorierend – unbekümmert fortgesetzt. „Die Behörde fand das ziemlich aufsässig“, erzählt Christiane auf dem Kampe lächelnd aus ihren Nachforschungen. Zwar wurde dann im Dezember 1894 die Baugenehmigung erteilt, doch staatliche Zuschüsse sollten nicht mehr fließen. Der Gemeinde gelang es dennoch durch starke Spendenbereitschaft in der Bevölkerung und Unterstützung von vielen Seiten, den Bau und die Einrichtung der Kirche weiter fortzusetzen: So wurde die Gestaltung der Votivaltäre, auch Dankaltäre genannt, durch den bekannten Bildhauer Lukas Memken, der in der damaligen Zeit viele Kirchen im Bistum Osnabrück mit seiner Kunst ausstattete, aus den Ersparnissen eines Dienstmädchens bezahlt.