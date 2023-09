Für das Orgateam um Christian König hat die heiße Phase begonnen. Nun gilt es verlässliche Anpacker anzufordern, Kuchenbäcker zu gewinnen, Abläufe zu delegieren und vieles mehr. Die Wetterprognose für das kommende Wochenende lässt auf alle Fälle hoffen. Es soll sonnig werden bei Temperaturen um die 27/28 Grad.

Samstag ist Flohmarkt am Sonnensee

Gleich zur Eröffnung des Sonnenseefestes am Samstagmittag lockt am Westufer des Gewässers ein Flohmarkt mit mehr als 65 Ständen. Verkauft wird von 13 bis 18 Uhr. Organisiert wird dieser Programmpunkt von Dörte Koch (Gemeindebücherei Bissendorf) mit Unterstützung des Fördervereins der Grundschule Bissendorf. An diese beiden Stellen fließt auch der Erlös der Standgelder. Kontakt per Mail unter flohmarkt@sonnenseefest.de.

Der letzte Fassanstich am Sonnensee ist fünf Jahre her. Vorne im Bild: Bissendorfs Bürgermeister Guido Halfter und Axel Huning von der Silvestertruppe. Foto: PR/Sonnenseefest

Fassanstich, Mitmachaktionen und Leckereien

Eine Stunde nach Flohmarktbeginn erfolgt der Fassanstich (14 Uhr). Parallel dazu startet die Oberschule am Sonnensee mit gymnasialem Angebot ihr Mitmachsegeln für Kinder (14 bis 16 Uhr), der BSC Wolfsangel Schledehausen lädt zum Bogenschießen (Samstag 14 bis 18 Uhr/Sonntag 11 bis 18 Uhr). Zudem gibt es an beiden Veranstaltungstagen Süßes, Herzhaftes und Getränke. Zum Beispiel selbstgemachtes Eis aus Milch vom Eierstock, produziert von Giovanni Talo. Außerdem sind das Weinhaus Böttger, Cocktail Paradise und die Silvestertruppe um Axel Huning als regionale Caterer dabei.

Darf beim Sonnenseefest nicht fehlen: Die mobile Schmiede des Heimat- und Wandervereins Bissendorf lädt zum Nägel schmieden ein. Foto: PR/Sonnenseefest

Kaffee, Kuchen und ganz viel für Kinder

Kaffee und Kuchen sind die „Kernkompetenz“ von der Mannschaft um Kerstin König im Festzelt (an beiden Tagen 14.30 bis 17.00 Uhr). Das Landvolk Bissendorf stellt eine Strohburg zum Erstürmen, der Hegering Stockumer Berg bringt den Besuchern mit seinem Infomobil die heimischen Waldbewohner näher und der Heimat- und Wanderverein Bissendorf stellt unter anderem seine mobile Schmiede aus (beide Tage). Das DRK Bissendorf kommt Samstag mit Rettungsfahrzeug und sprüht Airbrush-Tatoos.

Kommen auch immer gut an: die Airbrush-Tatoos des DRK. Der Ortsverein Bissendorf ist an beiden Tagen mit verschiedenen Aktionen beim Familienfest präsent. Foto: PR/Sonnenseefest

Recycling, Solarmodule, Repair-Café und Carsharing

Auch mehrere Bissendorfer Unternehmen sind mit von der Partie: Bei der Firma Heitbrink Recycling können große und kleine Besucher im größeren Stil Sand baggern. Die Firma Osnatech informiert zum über Solarmodule, das Autohaus Deppe stellt ein Fahrzeug aus und das Repair-Café Bissendorf und Stadtteilauto appellieren an eine nachhaltige Lebensweise.

Sand und Baggern sind beim Sonnenseefest erneut gesetzt. Foto: PR/Sonnenseefest

Singen am See folgt Partynacht

Die Blaskapelle Bissendorf-Holte beendet Tag eins des Sonnenseefestes mit einer Art (Rudel)Singen am See (18.30 bis 19.45 Uhr). „Mitmachen kann jeder, der Lust hat. Spaß ist Pflicht, Singen können nicht“, lautet das Motto. Wer dabei warm gelaufen ist, kann anschließend auf der Partynacht mit DJ und der Rock-Band „Cover Connection“ (Auftritt ab 22 Uhr) weiterfeiern.

Samstagabend spielt die Band „Cover Connection" Rock-Klassiker der 70er und 80er Jahre. Foto: PR/Cover Connection

Infostände auch am Sonntag

Zusätzlich zu den bereits genannten Programmpunkten kommt Sonntag das Sozio-Med-Mobil des DRK Bissendorf zum Sonnensee gefahren, um über sein Beratungsangebot sowie Fahrdienste zum Arzt, Gesundheits- oder Sozialdienstleister und zum Einkaufen zu informieren. Außerdem servieren die Aktiven des Ortsvereins Eintopf aus der Feldküche (12 bis 13.30 Uhr) und führen eine gemeinsame Übung mit der Feuerwehr durch (14 bis 15 Uhr). Nützliche Infos gibt es auch an den Ständen des Vereins Saubere Energie für Bissendorf und der Diakonie Osnabrück Stadt und Land sowie Gerland Hörgeräte.

Und noch mehr Programm für Kinder

Das Bissendorfer Urgestein Brigitte Lücker bietet Sonntag eine Malaktion für Kinder an, die Blaskapelle Bissendorf-Holte lädt zum Basteln und der Verein zur Kindertagespflege Osnabrück Land um Simone Hartung betreut eine Buttonmaschine und eine Luftballonwand. Ebenfalls Sonntag mit von der Partie sind der Reiterhof Gut Stockum (14 bis 16 Uhr) und die Tanzschule Julia Glas mit ihren Hip-Hop-Kids (16 bis 17 Uhr).

Klassische Mitmachaktionen für Kinder bestimmen beim Familienfest auch Sonntag das Programm. Foto: PR/Sonnenseefest

Helfer für das Fest in Bissendorf weiter gesucht

Am Samstag besteht zwischen 14.30 und 17.45 Uhr für Vereine, Verbände, Firmen oder Einzelpersonen noch die Möglichkeit sich in die Abläufe des Familienfestes zu integrieren. Kurzentschlossene, die noch mitwirken möchten, können unter info@sonnenseefest.de Kontakt aufnehmen. Programmänderungen sind vorbehalten.