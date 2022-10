Ein 59-jähriger Motorradfahrer kollidierte auf der Georgsmarienhütter Straße mit einem Auto. Die Polizei rief einen Rettungshubschrauber zum Unfallort. Foto: NWM-TV up-down up-down Georgsmarienhütter Straße gesperrt Schwerer Unfall in Bissendorf: Motorradfahrer kollidiert mit Auto Von Jean-Charles Fays | 29.10.2022, 17:47 Uhr | Update vor 35 Min.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag in Bissendorf gekommen. Ein 59-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Auto und erlitt nach Polizeiangaben schwerste Verletzungen. Die Georgsmarienhütter Straße wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.