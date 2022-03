Bewegung im Gewerbepark: Mit den Dachzeltprofis von Ocean Cross ist zu Beginn des Jahres eine weitere Firma in den Gewerbepark Bissendorf gezogen, die den Outdoor-Lifestyle im Fokus haben. Auch Veregge und Welz sowie Burnout Kitchen sind dort beheimatet. Und alle drei Unternehmen öffnen am Wochenende zur Frühjahrsschau ihre Türen. FOTO: David Ebener Frühjahrschau an diesem Wochenende Outdoor-Mekka Bissendorf? Schon drei Camping-Firmen haben sich hier angesiedelt Von Claudia Sarrazin | 18.03.2022, 14:41 Uhr

Der Gewerbepark an der Autobahn A30 in Bissendorf entwickelt sich zum Anziehungspunkt für Camping- und Outdoorfreunde. Während der Caravan-Händler und -Ausstatter Veregge und Welz bereits seit rund 30 Jahren in Bissendorf beheimatet ist, zog Burnout Kitchen vor zwei Jahren dorthin, der Dachzelthersteller Ocean Cross folgte zu Beginn dieses Jahres. Ist Bissendorf das neue Outdoor-Mekka?