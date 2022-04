Schon seit mehreren Jahren lebt dieser Pfau in Schledehausen. FOTO: Doris Müller-Nadarzinski Herkunft unklar Schledehausens wilder Pfau: Scheu, friedlich und schon ein paar Jahre länger dort Von Markus Pöhlking | 26.04.2022, 16:30 Uhr

In Schledehausen geht ein Pfau um: Ein Exemplar des eigentlich auf dem indischen Subkontinent beheimateten Hühnervogels beschäftigte am Wochenende sogar die Polizei. Dabei ist das Tier in dem Bissendorfer Ortsteil kein Unbekannter.