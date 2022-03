Ihren Wunsch nach Frieden verdeutlichten die 220 Grundschüler in Schledehausen mit einem imposanten „Peace-Zeichen“ auf dem Pausenhof. FOTO: Johanna Kollorz Viele kleine Leute setzen großes Zeichen Grundschule in Schledehausen veranstaltet Friedensbasteltag Von Johanna Kollorz | 16.03.2022, 16:30 Uhr

An der Schule am Berg in Schledehausen fand diesen Mittwoch kein gewöhnlicher Unterricht statt. Aus aktuellem Anlass drehte sich beim jährlich durchgeführten Basteltag alles um das Thema „Frieden“ – im Kleinen wie im Großen.