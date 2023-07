Luftkurort aus der Luft: So präsentierte sich der Kurpark Schledehausen im Jahr 2007. Im Hintergrund ragen die katholische und die evangelisch-lutherische St. Laurentiuskirche in den Himmel. Ganz rechts im Bild deutlich erkennbar: die Minigolfanlage, in der Kurve hinten links liegt Hünerbein´s Posthotel.

Foto: Archiv/Gert Westdörp up-down up-down