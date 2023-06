In Wissingen wird ein neuer Edeka- und Aldimarkt gebaut. Rossmann hat Interesse an dem angrenzenden Grundstück. Foto: Laura Nowak up-down up-down Drogerie in Bissendorf Rossmann will nach Wissingen – aber darf noch nicht Von Laura Nowak | 09.06.2023, 15:48 Uhr

Ein Drogeriemarkt fehlt in der Gemeinde Bissendorf. Nun hat Rossmann Interesse an einer Filiale in Wissingen bekundet. Doch damit das Unternehmen sich dort ansiedeln kann, müsste sich eine entscheidende Vorgabe ändern.