Unfall in Bissendorf Rollerfahrer wird bei Zusammenstoß an einer Kreuzung schwer verletzt Von Anke Schneider | 03.11.2022, 18:23 Uhr

Vermutlich aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Donnerstagabend in einem Kreuzungsbereich auf der Straße „Im Esch“ in Bissendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde