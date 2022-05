Alkoholismus kann gefährlich werden. Der Präventionsrat der Gemeinde Bissendorf ruft dazu auf, dieses Tabuthema anzusprechen. FOTO: dpa/Alexander Heinl Für Gefahren sensibilisieren Präventionsrat in Bissendorf beteiligt sich an Aktionswoche Alkohol Von Anke Schneider | 13.05.2022, 10:03 Uhr

6,7 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren laut Bundesgesundheitsministerium Alkohol in gesundheitlich riskanter Menge. Deswegen finden jedes Jahr Aktionswochen statt, um über die Risiken des Alkoholkonsums aufzuklären. Der Präventionsrat in Bissendorf beteiligt sich in diesem Jahr daran.