Ein Friedhofsmitarbeiter hatte am Mittwochmorgen den Schaden entdeckt und dem Pastor gemeldet. Der erinnerte sich noch gut an den September 2010, als Diebe mehrere Bahnen der Kupferabdeckung des Kapellendachs abmontiert hatten. Diesmal ist die Sache etwas glimpflicher für die Kirchengemeinde ausgegangen. „Die Diebe haben sich offenbar bei ihrer Tat gestört gefühlt“, sagt die Polizei in Bissendorf. So seien die Verschraubungen der Fallrohre zwar gelöst worden, die Rohre selbst jedoch noch da. Dennoch: „Wir rechnen mit Reparaturkosten von etwa 1000 Euro“, sagt Pastor Christoph Schnare.