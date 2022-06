Im Anschluss an weitere Grußworte zog es viele Besucher in die alte Villa, die am Festtag zur Cafeteria umfunktioniert wurde. Viele fleißige Helferinnen managten den Andrang an der Ausgabe. Hier traf man zum Beispiel auf Thore und Frederik Slink, die es sich gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Oma an einem kleinen Tisch gemütlich gemacht hatten. In der Turnhalle waren weitere Helferinnen emsig mit der Ausgabe der mehr als 500 nach Nummern sortierten Tombola-Artikel beschäftigt. Es gab große und kleine Preise. Nieten gab es nicht.

„Wettertechnisch haben wir uns für alle Eventualitäten gewappnet“, sagte Einrichtungsleiterin Simone Gottmann und deutet auf ein weißes Pavillonzelt neben der kleinen Festwiese, auf der Musik zum Mitmachen und Bewegen mit Frank und seinen Freunden angesagt war.

Und weil es zum Geburtstag der Kita am Berg schließlich doch den ganzen Tag lang warm und trocken blieb, konnten die ehemaligen Kindergartenkinder Merle, Felice und Zoe ganz in Ruhe die verschiedenen Stationen der nagelneuen mobilen Niedrigseilanlage ausprobieren.