Leiterin Dörte Koch gibt Lesetipps Bücherei Bissendorf mit mehr Platz an neuem Standort Von Johanna Kollorz | 16.08.2022, 08:15 Uhr

Die Gemeindebücherei in Bissendorf ist in den Ferien umgezogen. Von ursprünglich acht Quadratmetern im zweiten Stock der Grundschule Bissendorf darf sich der Treff für Lesebegeisterte nun in einem modernen, 50 Quadratmeter großen Raum auf der Rückseite der kleinen Turnhalle entfalten.