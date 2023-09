Nach E-Bike-Diebstahl in Bissendorf Teure Sicherheit: So hat Schriewer in Hilter seinen Fahrradladen gegen Einbrecher gerüstet Von Laura Nowak | 19.09.2023, 08:31 Uhr Massive Baumstämme sollen die Schaufenster von Rad-Sport Schriewer in Hilter schützen. Foto: Maik Schriewer up-down up-down

Weitermachen nach dem Einbruch: Was dem Fahrzeug-Center Schriewer in Bissendorf noch bevorsteht, hat Rad-Sport Schriewer in Hilter schon hinter sich. Während in Bissendorf noch der Sachschaden geschätzt wird, musste Maik Schriewer für die Sicherung seines Geschäfts in Hilter über 21.000 Euro in die Alarmanlage investieren.