Ein 59-jähriger Motorradfahrer kollidierte auf der Georgsmarienhütter Straße mit einem Auto. Die Polizei rief einen Rettungshubschrauber zum Unfallort, doch für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: NWM-TV up-down up-down Fahrzeuge geraten in Brand Schwerer Unfall in Bissendorf: 59-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto Von Jean-Charles Fays | 29.10.2022, 17:47 Uhr | Update vor 2 Std.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag in Bissendorf gekommen. Ein 59-jähriger Motorradfahrer kollidierte auf einer kurvenreichen Straße mit einem Auto und starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort, die 51-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Georgsmarienhütter Straße blieb bis zum Abend in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.