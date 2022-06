Dabei verlief der erste Veranstaltungstag schleppend. Wohl wegen der schwülen Wetterlage fanden sich nur wenige Besucher auf der Rathauswiese ein. Auch wenn die Gruppen zahlenmäßig nur klein waren, erklärten die Mitglieder der Technischen Abteilung bereitwillig und ausführlich die Funktionsweise der Landmaschinen. Und wer wollte, durfte seine Geschicklichkeit gleich an der Kartoffelsortiermaschine und am Getreidereiniger probieren.

Neugierig beäugt wurden die Mitglieder von „Gimenitha Sahsnotas Threcwithi“, die sich der Darstellung des Lebens zu sächsischer Zeit verschrieben haben. Anders als andere Rollenspielgruppen verzichten sie auf martialische Zurschaustellung von Waffen und bilden Alltagssituationen in original nachempfundenen Kleidungsstücken ab.

Am Nachmittag trat die Technische Abteilung mit dem Treckerkorso an und dampfte durch das Dorf. Die alten Traktoren machten auf ihre Weise mithilfe einer Menge Dieselwolken und dem Tuckern der Motoren auf das Heimatfest aufmerksam. Was dann auch Erfolg zeigte. „Ich freue mich, dass so viele am Fackelzug teilnehmen. Das tut allen gut, die sich ehrenamtlich für dieses Fest starkgemacht und zum Gelingen beigetragen haben“, begrüßte am Abend Manfred Staub, der Vorsitzende des Heimatvereins. Ein langer Zug, darunter viele Kinder, marschierte zum Sonnensee, angeführt von den Musikern des Spielmannszuges Stockum-Lüstringen. Der Sonntag zeigte einen besseren Besuch. Manche nutzten die Gelegenheit des Tags des offenen Denkmals und ließen sich nach dem musikalischen Frühschoppen die Dionysios-Kirche und das Haus Bissendorf zeigen. Am Nachmittag rollte noch einmal der Treckerkorso durch den Ort, der allerdings vom einsetzenden Regen beeinträchtig wurde.