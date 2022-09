Foto: Manfred Hickmann „Weihnachtsgarten“ im Oktober für Katastrophenhilfe Mini-Basar mit Handgemachtem in Bissendorf-Holte Von Johanna Kollorz | 29.09.2022, 15:00 Uhr

Der Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende in Holte ist seit 2019 Vergangenheit. Anknüpfend an die besondere Zeit, in der die Dorfbewohner persönlich in den Buden standen und selbstgefertigte Waren und Delikatessen anboten, soll nun erstmals ein Mini-Basar zum Erntedank stattfinden.