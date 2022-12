Sägen, feilen, hobeln, meißeln: In seinem Werkstatt-Atelier am Ludwigsee schafft „Seppel“ Pabst Kunstwerke aus Holz und Stein. Als neuestes Projekt bearbeitet er einen werdenden Buckelwal mit dem Zugmesser. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Entsteht dort ein Skulpturenweg? Meller Hobbykünstler stellt große Holzskulptur im Ruhwald Holte auf Von Johanna Kollorz | 13.12.2022, 13:50 Uhr

Draußen ist es eisig kalt. Drinnen in der Werkstatt von Franz-Josef Pabst wärmt ein alter Ofen. Späne bedecken den gesamten Boden des kleinen kreativen Zentrums neben seinem Wohnhaus am Ludwigsee in Melle. Hier greift der Hobbykünstler regelmäßig zu Knüpfel, Stecheisen und Zugmesser. Eine seiner so entstehenden Skulpturen aus Holz oder Stein säumt nun einen Pfad im Ruhwald Holte.