Gehäkelte Hauben für Klopapierrollen sind langweilig und manchmal so hässlich, dass sie vom Handarbeiten abhalten, oder? Nicht so, wenn die Damen der Maschengilde Osnabrück zur Nadel greifen. Dann erstrahlen selbst diese Handarbeiten in schönsten Farben und Maschentechniken, verziert mit dicken Früchten, Ranken und anderen Anreizen. So ist weniger das Nützliche und Verwendbare die Masche der Damen, sondern die Besonderheit der Ansammlungen von Maschen, eben die Fantasie.