„Die Lernprozesse sind zu sehr von den Lebensprozessen abgekoppelt“, bemängelt Wiebens-Kessener. Die Studienrätin arbeitet an einer Montessori-Schule in Münster. Dort gibt es schon ein Projekt, bei dem die Schüler einen Tag in der Woche auf dem Bauernhof verbringen. „Die Kinder erfahren den Lernstoff und können es sich so besser merken, da sie es mit einer bestimmten Situation verbinden“, so Wiebens-Kessener. Da fällt der Dreisatz dann viel einfacher, und mithilfe einer eigenen „Hofzeitung“ werden beispielsweise unterschiedliche Textarten geübt.