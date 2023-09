Klar! Gutes, gesundes Kochen ist eine Kernkompetenz der Landfrauen. Ebenso die Vermittlung dazugehöriger Werte. Zum Beispiel, wie wichtig eine gemeinsame Mahlzeit am Tag ist. Schon lange gibt es das Projekt „Landfrauen kochen mit Kindern“ des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Vermittlung von Alltagskompetenzen

Neben Milch, Gerichten rund um die Kartoffel, sowie gesundem Getreide, Obst und Gemüse, wollen die Landfrauen Ressourcen schonen und möglichst wenig Lebensmittel verschwenden. Auch das Projekt „Gärtnern mit Kindern“, bei dem Landfrauen, begleitet von Garten-Beraterinnen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, kleine Saat- und Pflanzaktionen vornehmen, bringt Grundschülern die ursprüngliche Lebensweise und die Natur näher.

„Abgesehen von solchen Projekten, die nachkommenden Generationen Alltagskompetenzen vermitteln, sind wir regelmäßig mit politischen Interessenvertretern aller Parteien in Kontakt. So gab es im Vorfeld der vergangenen Bundestags- und Landtagswahl interessante Gesprächsrunden im Bissendorfer Bürgersaal, bei denen wir Bedarfe wie schnelles Internet aufgezeigt und verdeutlicht haben, dass Niedersachsen nicht Berlin oder Hannover ist“, sagt Almut Detert.

Seit 20 Jahren ist sie Vorsitzende des Landfrauenvereins Schledehausen. Seit zwölf Jahren Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbands Osnabrück, der nächstes Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert.

Ernstzunehmende Interessenvertretung im ländlichen Raum

Die Landfrauen sind eine Gemeinschaft für Frauen aller Alters- und Berufsgruppen. Die wenigsten haben heute noch einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Um die Interessen von Frauen im ländlichen Raum zu vertreten, schob der Niedersächsische Landfrauenverband Weser-Ems, dem der Kreisverband angehört, 2021 eine Unterschriftensammlung zur ärztlichen Versorgung an. Erreichtes Ziel mit rund 5000 Unterschriften war eine Aufstockung der Medizinstudienplätze an der Uni Oldenburg von 80 auf 120.

„Auch die Forderung eines Mammographie-Screenings bis 75, statt bislang 69 Jahren auf Kosten der Krankenkasse, wurde von Landfrauen aus Niedersachsen aus der Taufe gehoben. Eine offene Petition an den Bundestag wurde positiv bearbeitet und deutet zum Jahresende auf einen endgültigen Beschluss vom Gemeinsamen Bundesausschuss hin“, ergänzt Irmtraud Niemeyer, Vorsitzende der Landfrauen Bissendorf-Holte.

Die Vorstände der zehn Landfrauenvereine auf Kreisebene mit Gastgeber Torsten Schuchmann bei einer kürzlich erfolgten Infofahrt durch Bissendorfer Betriebe. Foto: Schuchmann GmbH/Handy Irmtraud Niemeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bissendorf hat sogar zwei Landfrauenvereine – aktives Netzwerk

Dass in Bissendorf gleich zwei Landfrauenvereine mit zusammengerechnet knapp 300 Mitgliedern beheimatet sind, ist ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Auf Kreisebene sind 1000 Frauen in zehn Ortsvereinen aktiv. Durch Aktionen wie „Landfrauen pflanzen Zukunft“, Teilnahme an Hilfslieferungen in Krisengebiete oder Aktionen wie „Eine Tasche voll Hilfe“ zeigen sie sich oftmals auch auf Kreisebene solidarisch.

Ortsvereinübergreifend wurden in Bissendorf bereits mehrere Ausstellungen initiiert. Mit Titeln wie: „Leben im Alter“ (eröffnet durch Bremens Altbürgermeister Henning Scherf), „Frauenrechte einst und jetzt“ oder „Mütter des Grundgesetzes“. Immer wieder heißt es auch Augen auf bei Themen wie Altersarmut oder (häusliche) Gewalt gegen Frauen.

Symbol der Biene steht für Bildungsanspruch

Das Logo der Landfrauen ist eine Biene. Das emsige Insekt steht für den Bildungsanspruch. „Natürlich kommt zwischen Vorträgen und Seminaren sowie Gremienarbeit und Studienfahrten auf Kreis-, Landes und Bundesebene auch die Geselligkeit nie zu kurz. Dabei versuchen wir das Ohr am Volk zu haben, zu horchen, wo gerade was brennt oder wo es besondere Entwicklungen gibt“, sagt Detert.

So boten die Landfrauen schon eine Infofahrt rund um unterschiedliche Konfessionen an, besuchten die Bauernhof-Kita einer Nachbargemeinde oder nahmen an der FH Haste den Anbau der innovativen Apfelsorte „Selstar“ mit extra viel Selen unter die Lupe.

Viktor Losing gewährte den Landfrauen auf ihrer Infofahrt Einblicke in das Bissendorfer Küchenstudio. Foto: Irmtraud Niemeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Landfrauen Schledehausen: Geselligkeit kommt nie zu kurz

Erst kürzlich organisierten die Landfrauen Bissendorf-Holte eine Infofahrt für die Vorstandsmitglieder aller zehn Ortsvereine auf Kreisebene durch ihre Gemeinde. Neben exklusiven Einblicken in das AWO-Reha-Zentrum am Werscherberg, beim Kinder-Rehatechnik-Hersteller Schuchmann und einem gemütlichen Ausklang im Biergarten von Hof Luckmann in Nemden war auch Küchen Losing eine Station. Also doch Kernkompetenz Kochen? „Im Fokus standen unter anderem gesundheitliche Aspekte, wie rückenfreundliches Arbeiten“, sagt Detert. „Ein Gläschen Sekt gab es natürlich auch…“, ergänzt Niemeyer schmunzelnd.



