Lärm macht krank. Das haben Wissenschaftler seit Langem nachgewiesen. Mittlerweile kommt diese Erkenntnis bei den Verantwortlichen an und führte unter anderem zur EU-Umgebungslärmrichtlinie, die in Deutschland Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes geworden ist. Danach müssen die Kommunen etwas gegen den Lärm im Alltag tun. In Bissendorf soll daher ein Lärmaktionsplan entstehen.

Im Planungs- und Entwicklungsausschuss stellte das beauftragte Ingenieursbüro RP Schalltechnik den Stand des Verfahrens vor. Als Grundlage für den Lärmaktionsplan wurde zunächst eine sogenannte Lärmkartierung durchgeführt. Ziel ist es, Straßenabschnitte, die hohen und sehr hohen Schallpegeln ausgesetzt sind und an denen viele Anwohner gemeldet sind, zu identifizieren.

Es wird gerechnet, nicht gemessen

Einzelne Gebäude im Außenbereich stehen nicht im Fokus der Aktionsplanung. Interessant: Für die Kartierung wird nur gerechnet, nicht gemessen. Im Blickpunkt stehen ausschließlich Hauptverkehrsstraßen, also Autobahnen sowie Bundes- und Landesstraßen mit einer Belastung von mehr als 8200 Fahrzeugen pro Tag. Einbezogen werden der Lkw-Anteil, die zulässigen Geschwindigkeiten, Steigerungen, Fahrbahnbelägen und Geländedaten, die in ein digitales Modell mit Topographie, Gebäuden, Lärmschutzbauwerken, Brücken und anderen relevanten Komponenten zusammengefasst werden.

Bei Schienen werden nur Bereiche bewertet, die mehr als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr aufweisen. In Bissendorf treffen diese Vorgaben nur auf die A30 und den Schienenstrecke zu. Für die Bahnstrecke sieht bereits die im Jahr 2022 vorgenommene Berechnung nur in wenigen sehr gleisnahen Bereichen höhere Belastungen für die Anwohner. Die Sichtung der Berechnungsergebnisse zeigt eine Verlärmung besonders im Ortsteil Wissingen.

Etwa 250 Wohngebäude liegen in belasteter Zone

Insgesamt sind etwa 600 Bürger in Bissendorf mit Pegeln über 55 dB und 1.180 Bürger mit Pegeln über 45 dB(A) in der Nacht vom Schienenverkehr betroffen. Von einer Überschreitung der Auslösewerte von 70/60 dB sind 10 Bürger am Tag und etwa 40 Bürger in der Nacht betroffen. Mittlerweile, so berichtete Bürgermeister Guido Halfter, seien jedoch in dem Bereich zwischen Osnabrück und Jeggen zumindest an einer Seite von der Bahn Lärmschutzwände aufgestellt worden und ein weiterer Ausbau in Richtung Wissingen sei geplant.

Die vierte Runde der Lärmkartierung richtete jetzt das Augenmerk auf die A30. Gut 250 Wohngebäude liegen demnach in der belasteten Zone, 58 in Uphausen und Eistrup, 157 in Bissendorf und Achelriede, 18 in Sünsbeck und 15 in Himbergen. Anhand von Berechnungen ist festgestellt worden, dass insgesamt 2.400 Einwohner zwischen 55 und 65 dB ganztätig und nachts 1.500 Einwohner zwischen 50 und 55 dB betroffen sind.

Ergebnisse der Kartierung werden veröffentlicht

Die vom Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz empfohlenen Auslösewerte von 65/55 dB werden für 500 Personen tags und 900 Personen nachts überschritten. Aufgrund dieser Datenlage soll nun der weitere Weg zu einem Lärmaktionsplan geplant werden. Zunächst soll die Öffentlichkeit informiert werden. Dazu wird der Bericht zur Darstellung der Ergebnisse der Lärmkartierung veröffentlicht.