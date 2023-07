In Teilen der Gemeinde Bissendorf ist am Samstag der Strom ausgefallen. Symbolfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Unbekannte beschädigen Kabel Kurzzeitiger Stromausfall in Teilen von Bissendorf Von Laura Nowak | 08.07.2023, 16:14 Uhr

In mehreren Ortsteilen von Bissendorf ist am Samstagnachmittag der Strom ausgefallen. Auch das Schützenfest in Schledehausen war betroffen.