Drei Mal pro Woche mussten Eltern ihre Kinder auf das Coronavirus testen, bevor sie sie in den Kindergarten schicken konnten. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Peter Kneffel Regel noch nicht lange in Kraft So sehen Kitas in Belm, Bissendorf und Wallenhorst das Ende der Corona-Testpflicht Von Hildegard Wekenborg-Placke | 18.03.2022, 07:15 Uhr

Erst am 15. Februar 2022 wurde die Testpflicht in den niedersächsischen Kindertagesstätten eingeführt. Jetzt soll sie zum 20. März wieder auslaufen. In Belm, Bissendorf und Wallenhorst schwanken die Erzieherinnen zwischen Gleichmut, Erleichterung und Skepsis.