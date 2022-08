Westnetz arbeitet an einer Lösung des Problems. FOTO: Matthias Rietschel/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Leitungen beschädigt Derzeit kein Telefon und Internet für einige Eon-Kunden in Bissendorf und Melle Von Cornelia Achenbach | 11.08.2022, 12:41 Uhr

150 Eon-Kunden in Bissendorf und zehn weitere in Melle haben seit Mittwoch weder Telefon noch Internet. Der Grund: Bei Tiefbauarbeiten an der Kreisstraße 228 seien mehrere Leitungen beschädigt worden, teilt die Westnetz GmbH auf Anfrage unserer Redaktion mit.