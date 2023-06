Firmenchef Hendrik Kaufmann mit Mutter Ute und Vater Burghard Kaufmann vor einem leistungsstarken Mähdrescher Claas Lexion 670 auf dem Betriebsgelände. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Firma beschäftigt 30 Mitarbeiter in Wulften Wie Kaufmann Landtechnik in Bissendorf in fünfter Generation geführt wird Von Johanna Kollorz | 14.06.2023, 09:59 Uhr

Kaufmann – Seit 1896 Landtechnik, Transporte, Erdbau –steht am Portal des weitläufigen Betriebsgeländes am Buerschen Weg in Bissendorf-Wulften. Im Juni 2023 feiert der traditionsreiche Familienbetrieb das 125-jährige Bestehen nach. Ein Blick in die Firmengeschichte.