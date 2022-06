Zurzeit wird am Pfarr- und Gemeindehaus in Wissingen gebaut, saniert und verändert. Das Pfarrhaus wird renoviert, im Diakonenbüro werden Wände versetzt, und es entstehen neue Räume. Leider verkleinert sich durch diese Umbauten der bisherige Raum, in dem die Jugendleitergruppe ihre Treffen abhielten und Vorbereitungen machten.

„Die Sofaecke im Diakonenbüro ist zu klein, der Gemeindesaal zu offiziell“, so Robin Schumann, Tobias Griese und Paul Hendrik Tiemann. Dabei sind die Treffen der „Teamer“, also der rund 20 Jugendleiter in Wissingen, wichtig und gut besucht, denn in dieser Runde werden viele Kinder- und Jugendaktionen für Wissingen geplant und organisiert. Die Jugendleiter nutzen im Moment die kleine Ecke oder private Räumlichkeiten, doch das ist keine Dauerlösung. Tobias und seinen Mitstreitern fiel der ehemalige Töpferkeller ein, unter dem Pfarrhaus gelegen und kaum genutzt. „Zuerst glaubten wir, dass wir die Kosten für die Sanierung des Kellers nie aufbringen könnten“, berichtet Tobias. Doch Anfragen bei fachkundigen Gemeindegliedern machten Hoffnung. Für rund 3000 Euro, mit entsprechenden Eigenleistungen und ehrenamtlicher Hilfe müsste der Keller mit Wänden, neuem Bodenbelag, Deckenisolierung und neuem Fenster herzurichten sein, schätzt Paul Henrik. Für eine Jugendgruppe ist das zwar eine Menge Geld, aber zu schaffen. Zumal in einer ersten Aktion Konfirmandeneltern mithalfen. Sie backten Plätzchen und verkauften sie. Der Erlös ist der Grundstock zur Sanierung des Jugendkellers.

Die zweite Aktion für diesen Zweck ist nun der Benefiz-Bingo-Nachmittag. Auch dafür fanden die Jugendleiter bereits viele offene Ohren und Hilfe. Unterstützung kam von Betrieben und Gemeindegliedern, die Sachpreise stifteten.

Das Benefiz-Bingo kann damit ein Spielnachmittag für alle Generationen werden, außerdem noch gute Gewinne abwerfen, und das nicht nur für Sieger. Die Bingospieler kaufen sich ihre Spielscheine und hoffen auf ihr Glück mit den gezogenen Zahlen. In jeder Runde werden Preise ausgespielt, jeder Schein nimmt an der Endauslosung teil. Als Gewinn winken z.B. Eintrittskarten für eine Mario-Barth-Show. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Der Bingo-Nachmittag im Gemeindehaus Wissingen findet statt am Sonntag, 20. März, ab 15 Uhr. Infos auch unter www.traeffpunkt.de.