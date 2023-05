War in den vergangenen Jahrzehnten oft am Grill zu finden: Dirk Rahe (links) – hier mit Bürgermeister Guido Halfter – engagiert sich seit 40 Jahren beim DRK. Foto: DRK Bissendorf up-down up-down Jubiläumswochenende von DRK und Feuerwehr Warum sich Dirk Rahe aus Bissendorf seit 40 Jahren beim Roten Kreuz engagiert Von Johanna Kollorz | 26.05.2023, 12:54 Uhr

80 Jahre Freiwillige Feuerwehr Jeggen, 111 Jahre DRK Bissendorf: Das wird am Freitag, 2. Juni, mit einer Party und am Sonntag, 4. Juni, mit einem gemeinsamen Tag der offenen Tür gefeiert. Was geplant ist, und warum sich Menschen wie Dirk Rahe schon viele Jahre beim DRK engagieren, lesen Sie hier.