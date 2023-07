Mit einem verstärkten Ausbau des Glasfasernetzes soll in der Gemeinde BIssendorf schnelles Internet an jeder Adresse realisiert werden. Symbolfoto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Gemeinde investiert 15 Millionen Bissendorf will schnelles Internet für alle Haushalte Von Robert Schäfer | 03.07.2023, 13:05 Uhr

In Bissendorf gibt es immer noch Gebiete ohne schnelles Internet. In Kooperation mit dem Landkreis Osnabrück will die Gemeinde das jetzt ändern.