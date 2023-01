Mitwirkende im Repair Café Bissendorf sollten ein wenig handwerkliches Geschick und Erfahrung mitbringen. So wie Gerd Bode und Siegfried Kottmann (von links). Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Gründungstreffen am 26. Januar 2023 Für mehr Nachhaltigkeit: In Bissendorf soll im März ein „Repair Café“ entstehen Von Johanna Kollorz | 24.01.2023, 06:46 Uhr

Reparieren statt wegwerfen: Der Verein „Leben und Lernen“ möchte in Bissendorf ein sogenanntes Repair Café an den Start bringen. Was steckt hinter dem Projekt, und wer kann mitmachen? Für Donnerstag, 26. Januar, ist das Gründungstreffen geplant.