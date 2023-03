Seit ein paar Tagen hängt das Filialschild an der Fassade der Bergstraße 13. In Kürze soll hier der Betrieb beginnen. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Suche nach Partnerfiliale geht weiter Post-Filiale in Bissendorf-Schledehausen öffnet am 22. März Von Johanna Kollorz | 04.03.2023, 07:15 Uhr

Endlich wieder kürzere Wege für alle Schledehausener, die Briefsendungen, Pakete und Co. aufgeben wollen: Am 22. März 2023 eröffnet im Bissendorfer Ortsteil an der Bergstraße eine Interimsfiliale der Deutschen Post.