„Escherichia coli ist ein natürlich vorkommender Keim, der sich im Darm von Vögeln, Säugetieren und Menschen befindet“, sagt Tennhaken. Weil er so häufig vorkommt, werde das Trinkwasser in regelmäßigen Abständen auf diesen Keim untersucht. Der Keim sei ein Indikator dafür, dass das Wasser mit Fäkalien in Berührung gekommen ist. „Wir wissen inzwischen, dass die Eintragsquelle der Hochbehälter oberhalb von Holte am Berg ist“, sagt der Landkreis-Mitarbeiter.

Spülen hilft nicht

Wie der Keim ins Wasser gekommen ist, weiß man aber noch nicht. „Wir haben den Behälter gespült und neu befüllt. Das hat das Problem aber nicht gelöst“, sagt Tennhaken. Demnach werde wahrscheinlich eine undichte Stelle den Eintrag der Keime ermöglichen. Eine undichte Klebestelle oder ähnliches werde vermutet.

Als Erstmaßnahme werde nun ein zweiter Behälter, der nicht in Betrieb ist, vorbereitet. Er werde derzeit desinfiziert und befüllt. „Danach müssen wir das Wasser erneut untersuchen und schauen, ob die Keime noch vorhanden sind“, sagt Tennhaken. Erst danach könne man auf Lecksuche bei dem ersten Behälter gehen. Zudem müsse das Leitungsnetz überprüft werden. „Es kann noch einige Tage dauern, bis wir das Problem gelöst haben.“

Keim kommt häufig vor

So groß, wie es sich anhört, sei das Problem allerdings gar nicht, sagt der Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes. Jeder Mensch komme regelmäßig mit diesen Coli-Bakterien in Berührung. Wer einen Salatkopf oder auch eingeschweißten, verzehrfertigen Salat verspeise, habe höchstwahrscheinlich mehr Keime zu sich genommen, als wenn er seinen Salat mit dem Wasser aus dem Hochbehälter waschen würde.

Zum Verzehr Wasser weiter abkochen

„Beispielsweise wird ein Badessee erst geschlossen, wenn die Zahl der Keime 1800 pro einhundert Milliliter Wasser übersteigt. Und wir haben hier Werte von unter 20 angetroffen“, sagt Tennhaken. Dennoch sei die Verunreinigung nicht zu unterschätzen. „Denn mit dem E-coli-Bakterium können auch andere Keime eingedrungen sein, auf die wir gar nicht untersuchen“, sagt Tennhaken. Daher sei der Anspruch absolut keimfreies Wasser, da gebe es keinen Spielraum.

Die Menschen in Holte – es sind etwa 50 Haushalte – werden daher nach wie vor gebeten, ihr Wasser für den Verzehr abzukochen. Für alles andere kann es ungekocht verwendet werden. Der Landkreis wird die Menschen informieren, sobald das Abkochgebot wieder aufgehoben werden kann.