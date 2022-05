Eine verletzte Dohle im Kleintierkäfig? Grundsätzlich ist es durchaus zulässig, verletzte Tiere vorübergehend aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Streng geschützte Arten müssen jedoch gemeldet werden. (Symbolbild) FOTO: imago/Eastnews Pflege zu Hause nur in Ausnahmefällen Hier wird verletzten Vögeln und Wildtieren in der Region Osnabrück geholfen Von Robert Schäfer | 14.05.2022, 07:42 Uhr

Die zumindest vorläufige Schließung der Wildvogelauffangstation in Schledehausen sorgt nicht nur für Streit zwischen Betreiberin Esther Noël und dem Landkreis, sie wirft auch die Frage auf, wer verletzten Vögeln und anderen Wildtieren jetzt hilft. Wir listen die entsprechenden Anlaufstellen in Stadt und Landkreis Osnabrück auf - und erklären, was zu beachten ist.