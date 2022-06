Ehepaar in Bissendorf evakiert. Bürgermeister Guido Halfter (rechts) musste die Hausbewohner überreden. FOTO: dpa Häuser geflutet Familie in Bissendorf evakuiert - Kois schwimmen in die Freiheit Von Bärbel Recker-Preuin | 27.08.2010, 12:25 Uhr

r. Bissendorf. Seit Donnerstagabend sind allein in Bissendorf 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Am Freitagmorgen wurde eine Familie in der Mühlenstraße evakuiert. In den Häusern stand das Wasser im Erdgeschoss 50 Zentimeter hoch.