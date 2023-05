Am Kreisel in Bissendorf-Wissingen verlor ein Trecker seine Ladung. Foto: NWM-TV up-down up-down Bahnhofstraße gesperrt Hänger mit Flüssigdünger in Bissendorf umgekippt Von Anke Schneider | 25.05.2023, 17:22 Uhr

Auf der Bahnhofstraße direkt im Kreisverkehr in Bissendorf-Wissingen ist am frühen Donnerstagabend ein Hänger umgekippt. Geladen hatte er vier Behälter mit jeweils 1000 Litern flüssigem Dünger. Der Kreisel ist an der Unfallstelle laut Aussage der Polizei gesperrt.