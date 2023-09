Noch bis Freitag, 22. September 2023, findet die weltgrößte Küchenfachmesse, die Küchenmeile, entlang der A30 statt. Mit dabei ist auch Burnout Kitchen aus Bissendorf, ein Hersteller für Outdoorküchen am ehemaligen Solarlux-Standort in Bissendorf. Im Anschluss an die Messe ist am 23. und 24. September das Herbstfest bei Burnout Kitchen am ehemaligen Solarlux-Standort gemeinsam mit der Nachbarfirma Veregge & Welz. Auch Blogger und Grillweltmeister Thorsten Brandenburg ist vor Ort. Das Fest ist jeweils von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Neben Burnout Kitchen und Veregge & Welz ist auch die früher dort ansässige Firma Solarlux (nun Melle) an beiden Tagen vor Ort. Gemeinsamer Nenner des Gewerbe-Dreigespanns ist die Produktpräsentation zum Thema Outdoor-Living. Es gibt Infostände, Gewinnspiele und ein Rahmenprogramm für Familien mit Hüpfburg etc.