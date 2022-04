„Meine Frau hat den Schaden zufällig bemerkt, als sie von der Kirche kam“, sagt der Rendant der Kirchengemeinde, Josef Osterbrink. Irgendwann zwischen Samstag, 3. September, und Dienstagvormittag, 6. September, haben die Täter Kleber oder eine andere brennbare Substanz am eisernen Fensterrahmen angebracht und entzündet. Außerdem wurde an der Rückseite des Häuschens ein Loch in die Mauer geschlagen. Auch hier versuchten die Unbekannten, ein Feuer zu entzünden, wie die Polizei jetzt mitteilte.