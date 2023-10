Zur Geschichte

Das Gebäude wurde 1907 erbaut und diente bis 1974 als Pfarrhaus, Wohnung des Pastors und Gemeindehaus mit Gemeindesaal und Verwaltung. Mit Antritt des neuen Pastors 1974, Volker Hormann, wurde das alte Pfarrhaus in seiner Funktion zu einem nur noch Gemeindehaus und die Kirchenvorstände sorgten für entsprechende Dienstwohnungen auf dem freien Markt.

Den aktuellen Entwicklungen der Kirche folgend, hat sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schledehausen nun entschlossen, ein neues Gemeindehaus in und an der Kirche zu realisieren. Das zu schaffende Neubauvolumen soll (entgegen älterer Pläne) auf ein Minimum begrenzt werden – Nachhaltigkeit und Energieeinsparung einen hohen Stellenwert erhalten.

Das Konzept

Das Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Laurentius an der Neuen Straße, oberhalb der Minigolf-Anlage am Kurgarten, soll den Besitzer wechseln. Die entsprechenden kirchenrechtlichen Beschlüsse, sprich die offizielle Genehmigung aus Hannover, ist jüngst erfolgt.

Die Kirche an der Großen Straße 7, auf der anderen Seite des Kurgartens, soll wieder zum Mittelpunkt des Gemeindelebens werden. Hierzu ist ein Ausbau des Nord- und Südflügels zu Gruppenräumen angedacht – unter Einsatz mobiler Glasabtrennungen.

Der Gruppenraum im Südflügel wird direkt an das Foyer angebunden, was eine völlig eigenständige Nutzung ermöglichen soll. Der eigentliche Kirchenraum wird zu einem multifunktionalen Raum.

Ein Vorentwurf des geplanten Gemeindehauses (hier die Ansicht von Westen) macht deutlich, wie sich der Anbau mit zweitem Zugang an die St. Laurentiuskirche angliedern soll.

Anbau an der Südseite der Kirche

An der Südseite der Kirche erfolgt ein Anbau. Durch Wiederherstellung des alten Südeingangs wird eine Verbindung zwischen beiden Gebäudeteilen geschaffen. Über den geplanten Anbau mit Foyer, Toilettenräumen und einer Teeküche (bislang in der Sakristei), wird künftig ein barrierefreier Zugang zur Kirche realisiert. Eine Änderung des Bebauungsplans ist für den Anbau nicht nötig.

„Wir freuen uns, dass der Entwurf des Landeskirchenamtes – Amt für Bau und Kunstpflege – auf eine so positive Resonanz gestoßen ist. Seit Mitte September liegt auch die Zustimmung durch das Niedersächsische Amt für Denkmalpflege in Oldenburg für die Baumaßnahme vor. Der Finanzierungsplan ist auf den Weg gebracht und inzwischen auch genehmigt. Die Investitionskosten liegen bei 650.000Euro“, sagt Karl-Heinz Ellinghaus, fachkundiges Mitglied im Planungsausschuss.

Der Neubau des künftigen Gemeindehauses soll finanziert werden durch den Verkauf des alten. Hinzu kommen zugesagte Zuschüsse durch die Landeskirche und desgleichen vom Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte. Weitere Kosten, zum Beispiel für eine flexible Bestuhlung, sollen per Fundraising abgefedert werden. Gemäß dieser Rechnung gelänge eine „Nullrunde ohne Schulden“.

Wer kauft das Gemeindehaus der evangelischen St.-Laurentiuskirche in Schledehausen?

Die Fakten

Das alte Gemeindehaus steht auf einem 1600 Quadratmeter großen Grundstück in zentraler Lage in Schledehausen. Es verfügt über 384 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf zehn Zimmer auf zwei Etagen.

Im Erdgeschoss befinden sich neben Treppenhaus und Flur eine Küche sowie ein Gemeinschaftsraum, Besprechungsraum, Saal, Büroraum und Gäste-WC. Im Obergeschoss befinden sich zwei Wohnungen. Das Dachgeschoss (Zugang durch die kleinere der beiden Wohnungen) ist als zusätzliche Abstellfläche nutzbar.

So steht das Gemeindehaus auf der Plattform Kleinanzeigen zum Verkauf.

Mehrere Interessenten

Beheizt wird das denkmalgeschützte Haus per Gas-Heizung. Ein Energieausweis ist derzeit in Bearbeitung. Die Übergabe an den Käufer erfolgt nach Absprache. Vermarktet wird das Gemeindehaus durch die Gerd Wermes GmbH Immobilienvermittlung. Zuständiger Makler vor Ort ist Hubert Engelmeyer, Telefon 0171 6878785. Laut Kirchenvorstand gibt es bereits mehrere Bewerber mit unterschiedlichen Nutzungsvorhaben.

Hoffnung auf Fertigstellung bis Weihnachten 2024

Den entsprechenden Bauantrag zum Anbau an die St. Laurentiuskirche will das Planungsgremium noch in diesem Jahr stellen. Im Vorfeld wurde der Verwaltungsausschuss durch Bürgermeister Guido Halfter über das Bauvorhaben informiert. Nun hoffen die Initiatoren im kommenden Frühjahr mit dem Bau beginnen zu können. Mit entsprechendem Glück und Segen könnten sich so Kirche und Gemeindehaus vielleicht schon Weihnachten 2024 fertiggestellt unter einem Dach präsentieren.