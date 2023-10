In der Gemeinde Bissendorf gibt es zwölf dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Diese sind laut der Gemeinde alle belegt. Bei Bedarf sei es aber möglich, in zwei weiteren Wohnungen zusätzlich acht Personen unterzubringen. Außerdem gibt es in Bissendorf das Haus der Dr.-Schröder-Stiftung, das seit März 2023 als zentrale Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird. In dem Haus können 60 Personen untergebracht werden, laut Gemeinde wohnen dort derzeit 19 Geflüchteten.

Frühzeitig zentrale Unterkunft gefunden

„Die Gemeinde Bissendorf hat vorausschauend gehandelt“, lobte der Fachdienstleiter Ordnung und Soziales, Bernd Stegmann, während der Sitzung des Sozialausschusses Anfang Oktober. Er bedankte sich bei den Ratsmitgliedern, die frühzeitig entschieden hätten, das Dr.-Schröder-Haus als Unterkunft zu nutzen.

Seit Anfang 2022 hat die Gemeinde Bissendorf 313 Geflüchtete aufgenommen. Wie auch der Landkreis Osnabrück nahm die Gemeinde in der Vergangenheit mehr Geflüchtete auf, als sie laut Aufnahmequote gemusst hätte. Niedersachsen teilte dem Landkreis Osnabrück wegen der Übererfüllung der Quote in diesem Jahr bislang nur wenige Geflüchtete zu.

Angespannte Lage in Belm

Dennoch ist die Lage in vielen Kommunen angespannt. In Bissendorfs Nachbargemeinde Belm werden Geflüchtete ausschließlich in angemieteten Wohnungen und Häusern untergebracht, eine zentrale Unterbringung gibt es nicht. Zurzeit sind alle Unterkünfte belegt.

Dabei rechnet das Land Niedersachsen mit einer Steigerung der Anzahl an Geflüchteten: 26.500 Geflüchteten werden nach einer aktuellen Prognose des Landes bis März 2024 nach Niedersachsen kommen. Das sind 9.500 Menschen mehr als im vergangenen halben Jahr. Für den Landkreis Osnabrück werden 247 Geflüchtete erwartet.