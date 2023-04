Die eine geht, die andere kommt: Marlies Kattmann (links) übergibt die Koordination des offenen Ganztags der Schule am Berg in wenigen Tagen an Franziska Kessener. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Frau Kessener übernimmt „Tschüss Frau Kattmann“: Ganztagskoordinatorin der Grundschule Schledehausen geht Von Johanna Kollorz | 20.04.2023, 09:30 Uhr

Ihre Aufgaben waren Unterrichtsvertretung, Randstundenbetreuung, Ganztagsbetreuung und Koordination an der Schule am Berg. Am Freitag, 21. April, wird Marlies Kattmann nach mehr als 15 Jahren an der Schledehauser Grundschule in den Ruhestand verabschiedet.