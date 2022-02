Der Vorstand des Fördervereins der Oberschule am Sonnensee möchte nach längerem, coronabedingtem Stillstand gerne wieder mehr bewegen: Simone Assmann, Rolf Schwager, Natascha Schwenke und Anke Schröder (von links). FOTO: Johanna Kollorz Stabübergabe am Sonnensee Förderverein der Oberschule Bissendorf ist frisch aufgestellt Von Johanna Kollorz | 18.02.2022, 13:18 Uhr

Der Förderverein der Oberschule am Sonnensee mit Gymnasium hat einen neuen Vorstand. Welche Köpfe stecken hinter dem ehrenamtlichen Engagement in Bissendorf und was wollen sie bewegen?