Ein Modell mit Zukunft? Sebastian Remme, Baubetriebshof Gemeinde Bissendorf, und Günter Stegkämper, Platzwart des FC Bissendorf von 1949, arbeiten beim Pilotprojekt Mähroboter am Fußballplatz eng zusammen. Foto: Johanna Kollorz Feldversuch am Fußballplatz Warum beim FC Bissendorf jetzt ein Roboter den Rasen mäht Von Johanna Kollorz | 01.05.2023, 10:20 Uhr

Auf dem Fußballplatz am Freeden hat vor vier Wochen professionelle Grünflächentechnik Einzug gehalten: In einem Pilotprojekt zwischen dem FC Bissendorf und dem Baubetriebshof der Gemeinde möchten die Kooperationspartner testen, ob die Rasenpflege per Mähroboter ein Modell mit Zukunft ist.